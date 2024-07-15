Бюджетный подход: в каких городах России можно купить самую дешевую квартиру

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Эксперт рассказал, где можно приобрести недвижимость наиболее выгодно.

Самара стала городом-милионником с самими дешевыми квартирами в новостройках. Об этом изданию Газета.ру рассказал коммерческий директор одной из компаний, специализирующейся по рынку недвижимости, Евгений Белокуров.

Согласно опубликованному исследованию, в июне этого года цена за один квадратный метр в новостройке выросла на 1,3%, по сравнению с прошлым месяцем и составила 164 тысячу рублей. По мнению Белокурова, это обусловлено подскочившим спросом. Россияне торопились приобрести недвижимость в ипотеку под рекордно низкие 8% годовых. Речь о государственной программе, которая перестала действовать 1 июля.

«Интересно, что рост отмечается не во всех миллионниках. Например, в Краснодаре медианная стоимость „квадрата“ первичного жилья существенно снизилась в июне — на 11,6%, за счет ухода из экспозиции части лотов бизнес-класса», — заметил специалист.

Также в список с тенденцией на снижение цены попали Волгоград, Воронеж и Красноярск. А самым доступным городом для покупки жилья стала Самара. Там средняя стоимость одного квадратного метра в новой «двушке» составляет 99 тысяч рублей, в квартире-студии — 114 тысяч, «однушке» — 104 тысячи. А просторная двухкомнатная квартира в Самаре может обойтись примерно в 98 тысяч рублей за «квадрат».

Ранее 5-tv.ru писал, что в России продлили действие семейной ипотеки вплоть до 2030 года — ее ставка оказалась 6%.