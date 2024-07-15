Вправе отказаться? Как безболезненно уйти от сверхурочной работы

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Руководство не обязано платить деньги за ваши излишние старания. Но как тогда быть?

Начальство не обязано оплачивать ежедневные переработки, если сотрудник не подписал соответствующий приказ. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказала специалист по подбору и управлению персонала Юлия Санина.

«Как работник вы „продаете“ часы своего времени и профессиональные навыки, за это вам платят деньги», — пояснила эксперт.

По мнению Саниной, ежедневные переработки ради социальных бонусов вроде одобрения начальства «не совсем правильная история». Она указала, что сверхурочная работа — это инициатива самого сотрудника, а оплачивать ее будут только при выполнении ряда условий: если работодатель сам попросил вас об этом, а также оформил соответствующий приказ. В ином случае работник не попадает под защиту Трудового кодекса РФ.

Если вы не успеваете выполнять свои текущие обязанности в срок, то это стоит обговорить это с начальством, приводя ему конкретные факты. Если вы чувствуете, что выполняете уже чужие обязанности, тогда важно указать руководству, как это негативно отражается на собственных задачах.

Специалист также заявила, что важно найти баланс между самореализацией на работе, отдыхом и хобби.

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