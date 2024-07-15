Все строго: почему дочка Долиной всегда готовит для певицы отдельную еду

Фото: www.globallookpress.com / Belkin Alexey

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Артистка может позволить себе питаться в ресторанах, но предпочитает блюда, приготовленные руками близкого человека. Однако и здесь есть свои условия.

Певица Лариса Долина в свои годы может похвастаться стройной фигурой. Все благодаря тому, что она тщательно следит за своим питанием. К слову, не только она — ее дочка Ангелина готовит для звездной мамы специальную еду. Об этом пишет Woman.ru.

В начале нулевых знаменитость худела на кефирной диете. Благодаря ей за неделю она сбрасывала от пяти до семи килограммов. Ее суть заключалась в том, что один день певица пила лишь кефир, а на следующий уже питалась привычной пищей. Далее вновь кефир, потом снова обычная еда. Жареное, соленое и сладкое себе не позволяла. Обычным питанием для Долиной были отварные яйца, куриная грудка без кожи, салат из овощей.

Сейчас артистка перестала прибегать к кефирной диете. Теперь она придерживается интервального голодания. То есть на 18 часов полностью отказывается от еды, а лишь в последующие шесть часов может позволить себе поесть. При этом последний прием пищи у нее проходит не позже 15:00, а за весь день она ест лишь два раза.

Поддерживает ее в этом нелегком деле Ангелина. Она готовит для мамы отдельную еду. К примеру, если салаты оливье и «Селедка под шубой», то обязательно без отварной картошки и покупного майонеза. Ему она предпочитает домашний. Кроме того, звезда избегает сладкого и глютена, а упор в рационе делает на нежирное мясо, овощи, рыбу и морепродукты.

«В меньшей степени себе готовлю, в большой степени девочкам. У нас разные столы: у мамы один, у Сашки (дочь Ангелины— Прим. ред.) другой, у меня третий», — рассказала дочь певицы.

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