Певица Согдиана разводится с третьим мужем

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Супруги уже подали заявление, но у них есть месяц на примирение.

Выпускница «Фабрики звезд» Оксана Нечитайло, также известная под сценическим псевдонимом Согдиана, разводится со своим третьим супругом Максимом Жерновым.

Обычно артистка сохраняла молчание и не часто распространялась о личной жизни, но, вероятно, теперь ей придется прокомментировать новость, ведь журналисты уже заметили, что заявление о расторжении ее брака было зарегистрировано в московском суде. Супруги подали его 10 июля.

По закону у четы есть 30 дней на возможное примирение. Пока супруги не говорят о поданном заявлении. Неизвестны и причины размолвки.

У Оксаны Нечитайло есть трое детей. Ее 16-летний сын Арджуан был рожден в браке с предпринимателем Рамом Говиндом. Второй сын, 13-летний Микаил — в браке с бизнесменом Баширом Куштовым. С нынешним мужем Максимом Жерновым у Согдианы тоже есть ребенок — четырехлетний сын Лев.

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