МЧС сообщило о пострадавшем в результате лесного пожара под Новороссийском

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Наймушин; 5-tv.ru

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Очевидцы засняли жуткие кадры разгула стихии.

В ходе лесного пожара под Новороссийском появились первые пострадавшие, площадь же возгорания увеличилась до 62 гектаров. Об этом заявили в МЧС России в своем Telegram-канале.

«Сухая растительность горела на двух других базах отдыха. Общая площадь лесного пожара составляет 62 гектаров. Пострадал один человек, от госпитализации отказался», — говорится в посте ведомства.

Также по информации российских спасателей, огонь практически разрушил 11 домов базы отдыха «Романтик».

Пожар в лесном массиве в районе хутора Дюрсо разгорелся накануне. Из-за сильного ветра до 17 метров в секунду и крайне сухой погоды огонь распространился стремительно. По этим же причинам, пожар очень трудно потушить.

В особенно труднодоступной местности МЧС тушит пламя с помощью ранцевых огнетушителей. Огонь также охватил населенные пункты Псебе и Белозерный в Краснодарском лесничестве.

Ранее 5-tv.ru писал, что лесной пожарный о загоревшихся лесах под Новороссийском.