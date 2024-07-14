Сборная Испании обыграла англичан в матче на Евро-2024

Фото: www.globallookpress.com / Mathias Bergeld

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«Красная фурия» стала лидером чемпионата.

Команда сборной Испании стала победителем чемпионата по футболу Евро-2024, обыграв в финале английскую команду.

Встреча, которая прошла в столице Германии, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Красной фурии». Дебютный гол в самом начале второго тайма забил Нико Уильямс, англичане отыгрались благодаря мячу Коула Палмера, а победный гол за четыре минуты до конца состязания загнал в ворота вышедший на замену Микель Оярсабаль.

Испания уже в четвертый раз получает титул победителя чемпионата Европы по футболу. Ранее удача улыбалась ей в 1964, 2008 и 2012 годах.

Ранее 5-tv.ru писал, что экстрасенсу и оккультисту Андрею Харрису удалось предсказать исход нескольких матчей. В частности, он предрекал победу на Евро именно испанцам, уверяя, что защищать ворота команды будет дух погибшего в феврале 2024 года экс-вратаря «Реала» Мигеля Анхеля.