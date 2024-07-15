Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Главный праздник прошел на берегах Невы уже в юбилейный 20-й раз. В этом году концепция была посвящена семье.

Праздник выпускников «Алые паруса-2024», который прошел на берегах Невы, был мощным по организации, заявила певица IOWA, которая на нем выступала. Он был подготовлен в 20-й раз. А концепция была посвящена семье.

«Это было мощно по подготовке! Дети очень крутые, конечно! Реакция была мощная!» — отметила артистка, добавив, что ее номер был посвящен спорту.

Кроме того, знаменитость сказала, что так как на протяжении года она активно занималась, сцена на Дворцовой площади помогла ей раскрыть и показать себя.

«В этом году я усиливаю все свои скиллы спортивные. Я занялась нунчаками, и для меня это было… Ну, как бы это про меня. Классный номер был!» — добавила певица.

Главный праздник российских выпускников состоялся 23 июня 2024 года. Он был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

По традиции на Дворцовой площади проходил звездный концерт, масштабное световое шоу и салют. На мероприятии выступили артисты AMIRCHIK, IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко. Хедлайнером вечера стал рэпер Мот, а ведущими мероприятия — Дмитрий Хрусталев и Ида Галич.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как проходила подготовка к «Алым парусам» в Петербурге.