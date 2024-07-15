Эвакуированных с горящих турбаз на Кубани начали перевозить в безопасное место

Фото, видео: Telegram / Оперативный штаб - Краснодарский / opershtab23; 5-tv.ru

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Площадь лесного пожара уже составила 62 гектара.

Эвакуированных отдыхающих на базах «Моряк», «Романтик», «Строитель» и «Фрегат» на катерах начали перевозить в безопасное место. Об этом сообщил кубанский оперштаб.

«Пляж хутора Дюрсо был одним из мест эвакуации. Когда возникла угроза распространения огня, часть отдыхающих вывезли туда. И теперь забирают в безопасное место», — говорится в сообщении.

Кроме того, спасатели продолжают осматривать базы отдыха, чтобы убедиться — персонал и все отдыхающие точно покинули опасную зону.

Мощный природный катаклизм обрушился на область в воскресенье. Причиной быстрого распространения пламени в минприроды Краснодарского края назвали сильный ветер на фоне жаркой и сухой погоды. Вскоре огонь перекинулся на туристические базы. Оттуда эвакуировали 296 человек, в том числе 64 ребенка. В связи с возникновением ландшафтных пожаров власти Новороссийска ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

К настоящему времени огнем охвачена площадь в 62 гектара. На борьбу со стихией направлены вертолеты, которые уже сбросили 95 тонн воды, однако справиться с пожаром пока не удается.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры начала природного пожара под Новороссийском.