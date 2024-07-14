Вспыхнула сухая трава: кадры начала природного пожара под Новороссийском

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Наймушин; 5-tv.ru

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На данный момент огнем охвачена площадь свыше 50 гектаров.

В распоряжении 5-tv.ru имеется видео начала природного пожара в Краснодарском крае, который сейчас стремительно распространяется.

На кадрах видно, что пламя начало бушевать, перекинувшись на сухую траву. Быстрому распространению огня способствовала сильная жара, которая стоит в регионе.

К настоящему времени огнем охвачена площадь в 51 гектар. На борьбу со стихией направлены вертолеты, которые уже сбросили 95 тонн воды, однако справиться с пожаром пока не удается. В связи с этим власти рассматривают вопрос об эвакуации населения хутора Дюрсо под Новороссийском.

По данным МЧС, пламя уже перекинулось на расположенные около хутора базы отдыха «Моряк», «Романтик» и «Фрегат». Ранее оттуда эвакуировали 296 человек, в том числе 64 ребенка.

Ранее сообщалось, что под Новороссийском разбушевался мощный природный пожар. Причиной быстрого распространения пламени в минприроды Краснодарского края назвали сильный ветер на фоне жаркой и сухой погоды.

В связи с возникновением ландшафтных пожаров власти Новороссийска ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

В соцсетях распространяются видео лесных пожаров под Новороссийском. Судя по кадрам, огонь поднимается от моря вверх в горы. Над горящим лесом видны языки пламени и густой дым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МЧС ликвидирует мощный природный пожар в Евпатории.