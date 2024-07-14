«Аварийный период»: Решетова пожаловалась на сложности воспитания сына от Тимати

Фото: Instagram* / volkonskaya.reshetova

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Модель опубликовала фото мальчика с рассеченным лбом.

Анастасия Решетова пожаловалась подписчикам на проблемы с воспитанием четырехлетнего сына Ратмира от рэпера Тимати, назвав этот период в жизни ребенка «аварийным». При этом модель опубликовала в соцсети фото мальчика, которого она называет «шефом», с рассеченным лбом.

«Шеф уже не сладкий безобидный мальчик, а хулиганистый пацан, который всем указывает, что нужно делать», — посетовала Решетова.

В то же время она заверила, что справляется со всеми трудностями. По словам бывшей возлюбленной Тимати, она показывает их наследнику только обучающие мультики, а из развлекательных — лишь те, что смотрели дети 90-x, а также репертуар «Союзмультфильма».

«Можно сказать, что в плане мультиков мы old school», — пояснила Решетова.

Год назад модель неожиданно призналась подписчикам, что ее сын от Тимати заставляет ее испытывать чувство вины и оправдываться. Например, мальчик может спросить, где она была, когда сказала, что идет в ванную умываться, а он не слышал шума воды оттуда.

Решетова и Тимати состояли в отношениях с 2014 года. Модель появилась в клипах рэпера на песни «Зеро» и «Ключи от Рая». В октябре 2019 года у звездной пары родился сын Ратмир, однако уже через 11 месяцев знаменитости объявили о расставании. До сих пор неясно, что стало причиной разрыва. Однако Решетова неоднократно заявляла, что пары часто распадаются после появления первенца на свет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тимати на фоне скандального развода певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова предложили сделать ДНК-тест на отцовство сына от Решетовой.

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