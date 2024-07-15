Артиллерия ВС РФ не дала подразделениям ВСУ совершить маневр. Лучшее видео из зоны СВО
Опубликовано видео, как артиллерия ВС РФ не дала подразделениям ВСУ совершить ма
Фото: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Наши бойцы продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации.
Расчеты САУ «Акация» и РСЗО БМ-21 «Град» сорвали маневр ротации подразделений ВСУ, Кроме того, в Минобороны сообщают об уничтожении нескольких единиц вражеской военной техники — машины подвозили боеприпасы боевикам, а также складов и огневых средств. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.
Заметить подход ВСУ к позициям артиллеристам помог разведывательный БпЛА. На кадрах объективного контроля видно, что цели были уничтожены.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.