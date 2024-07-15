Более сотни жертв ИГ* обнаружили в массовом захоронении в Ираке

Фото: www.globallookpress.com / Ismael Adnan

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Из могилы извлекли тела езидов и туркоманов-шиитов, а также служивших в органах безопасности жителей Мосула.

Тела более 100 жертв группировки «Исламское государство» (ИГ)* обнаружили в Ираке. Об этом сообщает Le Figaro.

Уточняется, что останки были найдены в природном колодце Ало Антар, расположенном в 70 километрах к западу от Мосула.

По данным издания, из колодца извлекли 139 тел езидов и туркоманов-шиитов, а также служивших в органах безопасности жителей Мосула. На национальную принадлежность погибших указывает их традиционная одежда.

Также сообщается, что личности жертв будут устанавливать с помощью экспертизы ДНК. Тем временем раскопки на месте массового захоронения продолжаются.

Газета напоминает, что разбитые в Ираке в 2017 году боевики ИГ оставили после себя свыше 200 массовых захоронений. По данным ООН, в них может находиться до 12 тысяч тел.

Ранее 5-tv.ru сообщал о массовых захоронениях времен Великой Отечественной войны (ВОВ), обнаруженных в полутора километрах от города Волосово Ленинградской области. В них, предположительно, находятся останки около двух тысяч расстрелянных заключенных фашистского концлагеря «Дулаг-102».

* — террористическая организация, запрещенная в России.