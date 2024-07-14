«Я патриот России, как и он»: Волочкова предложила идею коллаборации с SHAMAN

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Балерину явно вдохновила мысль о совместном проекте с молодым исполнителем.

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова не против творческой коллаборации с автором-исполнителем SHAMAN и у нее даже есть идея совместного проекта. Это выяснилось в ходе общения эпатажной танцовщицы с журналистами за сценой фестиваля VK-Fest 2024 в Лужниках.

Волочкову спросили, интересен ли ей дуэт с молодым певцом, на что она с неподдельным энтузиазмом ответила: «Конечно, интересен». Знаменитость подчеркнула, что она, как и SHAMAN, считает себя патриотом России и с гордостью и честью несет звание настоящей русской балерины.

Однако, призналась Волочкова, она не решилась бы выступить в дуэте с SHAMAN в качестве певицы, хоть и имеет некоторый опыт вокала. Вот станцевать — это совсем другое дело.

«Я имею в виду, что не считаю себя певицей. У меня записано 22 трека в моем альбоме „Вселенная“, но я с такой скромностью отношусь к себе и считаю, что с таким состоявшимся исполнителем мне было бы неловко это сделать. Хотя, как патриот, я просто могла бы в этом клипе, кстати, станцевать. Надо предложить SHAMAN», — заявила Волочкова.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как актер и шоумен Никита Джигурда хотел спасти Анастасию Волочкову от пристрастия к алкогольным напиткам.