В Орловской области отпраздновали День села

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Село Кривцово-Плота, где состоялось мероприятие, теперь может претендовать на звание самого спортивного в России.

Одно из сел Орловской области Кривцово-Плота претендует на звание самого спортивного села России. Там каждый год с размахом проводят велопробеги, легкоатлетические кроссы и кулачные бои. И на эти соревнования приезжают даже из Москвы. А чтобы гостей и жителей села стало еще больше, совсем скоро там построят детский сад, дом культуры и гостиницу. Корреспондент «Известий» Леонид Клименчук не только узнал о планах селян, но и сам присоединился к спортивным состязаниям.

Здесь каждый с малых лет бегает кросс, осваивает самбо или рассекает на велосипеде. В селе Кривцово-Плота едва ли не с каждым видом спорта жители на «ты».

«Мы этот велопробег решили организовать с сыном изначально, а потом подтянулись ребята из села, и всем очень захотелось поучаствовать», — рассказала Ирина Кармазина, организатор велопробега.

«Вот с внуком — он с Москвы приехал, загорелся. Ну, куда его бросать? Вот вместе и участвуем», — поделилась Клавдия Савенкова, местная жительница.

Кривцово-Плота точно может претендовать на звание самого спортивного села России.

«Одно из традиционных событий — это забег на три тысячи метров. Нужно оббежать все село вокруг», — отметил корреспондент.

Сельские состязания интересны не только любителям, но и профессиональным атлетам из соседних городов и регионов.

«Я бежал три километра и это уже не первый раз, я бегу второй раз и второй раз я выигрываю эту дистанцию. Сейчас побегу еще пять километров, второй старт у меня будет. Все прекрасно, все классно, спасибо организаторам за такие пробеги», — рассказал Александр Шебанов, Чемпион Орловской области по лыжным гонкам.

А затем можно угоститься хлебом с солью и принять участие в главном зрелище праздника — кулачных боях, где в формате «стенка на стенку» бойцы стараются вытеснить противника. Это только звучит грозно. На самом деле все проходит более чем дружелюбно. В праздник проигравших нет. После схватки бойцы обнимаются.

«Поспарринговались, побоксировали стенка на стенку, а потом вместе чаю попьем, каши покушаем», — уточнил Владислав, участник боев.

Пошить кимоно или лыжный комбинезон теперь можно, не уезжая из села. Директор швейной фабрики Екатерина Сидорова основала здесь швейный цех, что дало местным жителям около 50 рабочих мест.

«Здесь будут работать местные жители и жители ближайших поселков, которым также не очень удобно добираться до ближайшего города. Как только мы запустимся и поймем, что есть возможность расширяться, то будем увеличивать», — уточнила она.

Работа — это главное, благодаря чему живет село, в самом широком смысле. Здесь теперь ее станет еще больше. На празднике дан старт стройке новой пекарни. Заработать она должна будет уже в октябре.

«Еще очень много всего сделать надо: дороги, тротуары, чтобы сформировался новый сельский уклад жизни, который не уступает городскому, а абсолютно превосходит городской стиль жизни. Я уверен, что за селом будущее, село — это колыбель русского народа, село — это колыбель русской семьи», — сообщил Анатолий Якунин, председатель попечительского совета по комплексному развитию села Кривцово-Плота.

В ближайшие годы село сможет обойти даже соседние города по уровню жизни. Здесь построят детский сад, дом культуры и гостиницу. Чтобы каждый гость смог как можно лучше насладиться жизнью на селе, а может быть, и захотел остаться насовсем.