В машине подозреваемого в покушении на Трампа нашли взрывные устройства

Фото: www.globallookpress.com / Butte County Sheriff's Office

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Политика пытался убить 20-летний Томас Мэтью Крукс, которого спецслужбы ликвидировали на месте.

В машине 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, обнаружили взрывные устройства. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в следствии.

По данным издания, автомобиль Крукса был припаркован недалеко от места проведения предвыборного митинга Трампа в Пенсильвании.

Сам подозреваемый находился на крыше здания, расположенного примерно в 140 метрах от места выступления политика. После ликвидации Крукса рядом с его телом нашли полуавтоматическую винтовку AR-15. Отмечается, что, по данным оперативной проверки, оружие было куплено официально отцом подозреваемого.

Покушение на Трампа произошло вечером 13 июля во время митинга в городе Батлер, штат Пенсильвания. Убийца несколько раз выстрелил в сторону трибуны, где выступал политик. На кадрах с мероприятия видно, как Трамп пригнулся и схватился за ухо. В тот же момент к нему кинулись телохранители и сотрудники спецслужб. Взяв политика в кольцо, они увели его с трибуны.

В результате покушения погиб один из зрителей митинга, еще два человека получили серьезные ранения. Сам Трамп через несколько часов после инцидента на странице в соцсети Truth Social сообщил, что пуля пронзила ему верхнюю часть правого уха. Его сын в свою очередь заявил, что политик продолжит бороться за «свободную Америку». Стрелявшего в Трампа на месте ликвидировали сотрудники спецслужб.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Джо Байден осудил стрельбу на предвыборном митинге Трампа.