Пользователи сети разочарованы промахом подозреваемого, который целился в Трампа

Фото: Reuters / Brendan McDermid

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Некоторые назвали этот день «почти лучшим», несмотря на наличие жертв в результате покушения.

В социальных сетях стали распространяться публикации пользователей, которые откровенно празднуют покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, стали распространяться в социальных сетях. Некоторые американцы пишут, что это был «почти лучший день» в их жизни. Об этом сообщает издание New York Post.

«Вы хотите сказать, что у кого-то наконец хватило смелости пострелять, и он промахнулся?» — отметила одна из пользователей популярной молодежной сети TikTok.

На платформе делятся контентом, который является насмешкой над случившимся на митинге, где погиб один человек и двое получили ранения.

В одном из роликов девушка, держа в руках свечу, пытается вызвать дух Джона Уилкса Бута, известного убийцы президента Авраама Линкольна. Другое видео демонстрирует американку, заявляющую, что «стрелка» нужно было отправить «получше», чтобы «совершить это чертово убийство».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трамп выступил с заявлением после стрельбы.