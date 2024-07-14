«Достаточно скромно»: Боня показала подписчикам квартиру во Франции

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Telegram / Виктория Боня / v_bonya; 5-tv.ru

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Знаменитость «пустила» поклонников в самое сокровенные места дома.

Знаменитая телеведущая Виктория Боня показала подписчикам свою квартиру, которая находится на юге Франции. Видео-тур она опубликовала в своем личном Telegram-канале.

Знаменитость продемонстрировала поклонникам буквально каждый уголок своего жилища. Виктория Боня признается — любит чистоту и так называемый творческий беспорядок позволяет только на своем рабочем столе.

«Приглашаю вас к себе домой», — написала знаменитость.

Больше всего восхищения у подписчиков телеведущей вызвала просторная терраса с видом на море и горы. Выход на нее доступен из спальни самой Бони и ее дочки Анджелины, которая сейчас отправилась в лагерь.

«Правда, рай! Дом мечты!!! Особенно виды и море!»;

«Вид нереально красивый, просто сказка!»;

«Все достаточно скромно. Ощущение умиротворения и шикарные виды с террасы», — восхищаются поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Боня отреагировала на новый роман бывшего.