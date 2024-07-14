Советскую актрису Любовь Стриженову похоронили в Чувашии

Фото: Кадр из к/ф «Поворот », реж. Вадим Абдрашитов, 1978 г.

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Звезда фильма «Вечный зов» ушла из жизни 11 июля из-за инсульта.

В скиту монастыря Чувашии похоронили заслуженную артистку РСФСР Любовь Стриженову, которая более 15 лет назад приняла постриг под именем Иудифь. Об этом сообщили на странице монастыря в социальных сетях.

«Сегодня монастырь прощается с монахиней Иудифь (актриса Любовь Васильевна Стриженова)», — отметили в публикации.

На прощании со знаменитостью присутствовали сын Александр Стриженов, его супруга Екатерина, другие родственники, а также жители Алатыря.

Любовь Стриженова ушла из жизни 11 июля в возрасте 82 лет из-за инсульта.

Знаменитая артистка известна по своим выступлениям на сцене МХАТ имени Горького, среди известных ее ролей можно выделить постановки «Прощание с Матерой», «На дне», «Утиная охота» и другие.

Актриса также снималась и в кино, подарив зрителям такие фильмы, как «Вечный зов», «Каникулы Кроша», «Бесы». После роли в картине «Любовь-морковь» 2006 года она больше не появлялась на экранах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Большом театре простились с народной артисткой СССР Мариной Кондратьевой.