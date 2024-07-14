«Оккультная секта»: почему Джигурда считает Украину темной стороной

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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Шоумен заявил, что предпочитает быть там, где свет — с Россией.

Шоумен и актер Никита Джигурда заявил, что считает Украину «темной стороной». Об это он сообщил в беседе с Валерией Гай Германикой.

Несмотря на свои украинские корни, артист не желает принимать данную сторону. Он считает Незалежную киевский режим «оккультной сектой».

«Совершив на внешнем уровне государственный переворот, у них началась и продолжается оккультная секта», — уверен Джигурда.

Кроме того, он осудил тенденцию националистов наносить татуировки с символикой Третьего рейха.

По словам Джигурды, он желает оставаться вместе с российскими гражданами «на стороне света».

К слову, артист с самого начала СВО поддерживал действия ВС РФ и неоднократно посещал Донбасс. А в июне 2023 года артист проводил благотворительный вечер в поддержку бойцов на передовой.

Более того, в марте этого года Джигурда привез военнослужащим на фронт беспилотники и различную гуманитарную помощь, а также выступил перед российскими бойцами со стихами и песнями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Джигурда высказался об алкоголизме Волочковой.