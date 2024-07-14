Под Новороссийском бушует мощный природный пожар: что известно к этому часу

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; Telegram / МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru

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Огонь возник в районе хутора Дюрсо и быстро распространился из-за сильного ветра и жары.

Мощный природный пожар разбушевался в районе хутора Дюрсо под Новороссийском. Огонь охватил уже 32 гектара лесных угодий. Об этом сообщили в местном Минприроды, отметив, что пожар перешел в категорию «крупный».

Причиной быстрого распространения пламени в ведомстве назвали сильный ветер на фоне жаркой и сухой погоды.

К ликвидации пожара привлекли 222 сотрудника и 48 единиц техники МЧС, в том числе пожарный вертолет. С огнем борются также в районах населенных пунктов Псебе Джубгского лесничества и Белозерный Краснодарского лесничества. Площадь возгорания там уточняется.

В связи с возникновением ландшафтных пожаров власти Новороссийска ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Мэр города Андрей Кравченко сообщил в своем Telegram-канале, что на помощь местным пожарным направлены расчеты лесопожарного центра из Анапы и Геленджика.

Тем временем с баз отдыха «Моряк» и «Романтик» эвакуируют 200 человек, для этого подготовлены автобусы. До этого с баз уже вывезли 130 детей.

По данным МЧС Краснодарского края, пожар распространился на базу отдыха «Фрегат». Огнем там повреждены шесть деревянных домов и два легковых автомобиля.

В соцсетях распространяются видео лесных пожаров под Новороссийском. Судя по кадрам, огонь поднимается от моря вверх в горы. Над горящим лесом видны языки пламени и густой дым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Крыму произошел крупный лесной пожар.