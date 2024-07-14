«В первом ряду»: Миддлтон вновь появилась на публике после заявления о болезни

Sky News: Миддлтон приехала с дочкой Шарлоттой на финал теннисного турнира

Фото: www.globallookpress.com / Panoramic

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Принцессу Уэльскую встретили бурными аплодисментами.

После продолжительной болезни принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, наконец, появилась на публике. Супруга наследника королевского престола посетила финал мужского одиночного разряда теннисного турнира Уимблдон. Согласно традициям, там она вручит трофей победителю в качестве патрона Всеанглийского клуба, передает Sky News.

Принцесса уже второй раз появляется в публичном пространстве после заявлений о борьбе с онкологией. Кейт Миддлтон посетила Уимблдонский турнир в компании своей дочери, принцессы Шарлотты, и сестры, Пиппы.

Королевская семья была встречена бурными овациями зрителей. Кейт и Шарлотта заняли места в первом ряду королевской ложи на Центральном корте.

Тем временем принц Уильям отправился в столицу Германии, чтобы поддержать сборную Англии в финале Евро-2024 против Испании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, для чего Меган Маркл обратилась к Кейт Миддлтон.