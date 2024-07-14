Вагоны грузового состава сошли с рельсов в Воронежской области

Фото: Christoph Soeder / ТАСС

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На место аварии направлен восстановительный поезд.

Вагоны грузового поезда сошли с рельсов на железнодорожной станции Лиски в Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).

Уточняется, что ЧП произошло в 13:45 по московскому времени, пострадавших в результате него нет, на место аварии направлен восстановительный поезд. Причины схода вагонов не называются.

Также сообщается, что для координации действий по ликвидации происшествия создан оперативный штаб.

Девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск 26 июня сошли с рельсов. В поезде находились 232 пассажира. Трое из них в результате аварии погибли, по меньшей мере 40 человек пострадали.

В РЖД причиной случившегося назвали подмытие полотна в результате обильных осадков. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажиры потерпевшего крушение в Коми поезда прибыли в Новороссийск.