«Приняла решение»: Плющенко объявил о возвращении Трусовой на лед

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Вильф; 5-tv.ru

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Спортсменка уже вовсю готовится покорять новые вершины?

Серебряная призерка Олимпийских игр 2022 года в одиночном катании Александра Трусова решила возобновить спортивную карьеру. Об этом рассказал 5-tv.ru двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко на VK Fest 2024.

«Саша приняла решение, она хочет попробовать себя в спорте. <…>У нас есть в Федерации фигурного катания прокаты. У юниоров они пройдут, как всегда, в Новогорске, а у взрослой сборной пройдут в Петербурге, в Дворце спорта „Юбилейный“ уже в сентябре», — прокомментировал Плющенко решение спортсменки.

Он добавил, что Трусова планирует показать короткую и произвольную программу. Причины, из-за которых она решила приостановить свою спортивную карьеру, до сих пор неизвестны. Согласно некоторым данным, фигуристка «потеряла мотивацию».

Ранее, писал 5-tv.ru, Трусова рассказала, на что потратила заработанные деньги.