«Последний этап освобождения ДНР»: эксперт рассказал о значении взятия Урожайного

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Минобороны ранее сообщило о взятии населенного пункта под полный контроль ВС РФ.

Взятие под контроль села Урожайное означает начало последнего этапа освобождения Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил военный эксперт Вадим Мингалев.

«Взятие Урожайного позволяет сгруппировать вооруженные силы, чтобы окончательно подготовить операцию по стратегическому завершению освобождения ДНР», — подчеркнул он.

По словам Мингалева, Урожайное было стратегическим пунктом, через который контролировались определенные пути. Его освобождение позволит российским войскам полностью контролировать практически всю донецкую агломерацию и «развязывает руки российскому командованию на этом этапе».

Также военный эксперт отметил, что взятие Урожайного под контроль позволит подразделениям группы «Восток» «подготовиться к дальнейшей зачистке».

«Я думаю, что именно эта ситуация находится на так называемом Времевском выступе», — сказал Мингалев.

По его словам, с выступа можно контролировать ситуацию в районе, что дает возможность для продвижения к Великой Новоселке — важнейшему логистическим узлу ВСУ на этом участке.

«Поэтому освобождение Урожайного — это, своего рода, ключ к тому, что наши войска освободят окончательно Великую Новоселку и перережут пути снабжения украинских войск в Угледаре», — подчеркнул Мингалев.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Урожайное в ДНР. Сейчас российские бойцы осуществляют там зачистку и разминирование.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой Народных Республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска подняли флаг в центре села Урожайное в ДНР.