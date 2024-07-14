Фото: Instagram* / bruhunova

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Молодая жена Евгения Петросяна ответила на поздравления поклонников с юмором.

Подписчики Татьяна Брухуновой — жены юмориста Евгения Петросяна — предположили, что семья ожидает очередное пополнение. Поклонники обратили внимание на округлившийся живот женщины.

Сейчас Брухунова с дочкой Матильдой путешествует по России. Жена знаменитого юмориста поделилась фотографией, где некоторые пользователи Сети заметили изменения в ее фигуре.

«Правду писали, что у вас третий ребеночек! Поздравляем!» — радуются подписчики Брухуновой.

Однако сама Татьяна не спешит с громкими заявлениями. Молодая супруга юмориста в шуточной форме отметила, что, судя по распространяющимся слухам, «уже десятый на подходе».

Не так давно Татьяна Брухунова подарила Евгению Петросяну дочь. Это их второй совместный ребенок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Татьяна Брухунова пожаловалась на трудности материнства.

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