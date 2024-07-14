Блиновская погасила небольшую часть долга перед ФНС

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Откуда «королева марафонов» взяла нужные ей деньги.

Скандально известный блогер Елена Блиновская погасила свой долг перед Федеральной налоговой службой более, чем на 40 миллионов рублей. Соответствующие сведения оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Согласно данным собеседника, теперь долг «Королевы марафонов» составляет почти один миллиард и триста миллионов рублей. Блиновская погасила часть задолженности благодаря продаже квартиры отца.

Дело Блиновской — одно из самых громких расследований прошлого года. Блогера обвиняют в неуплате налогов на 1,4 миллиарда рублей. Также следствие инкриминирует ей легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, а также неправомерный оборот средств платежей.

Долгое время блогер находилась под домашним арестом, но в январе 2024 года ее отправили в СИЗО из-за нарушений. Блиновская организовала мероприятие в своем коттедже и пригласила на него свидетеля по уголовному делу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что блогеру Блиновской разрешили позвонить родным впервые за три месяца.