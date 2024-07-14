Умерла звезда сериала «Зачарованные» Шеннен Доэрти

Фото: www.globallookpress.com / Photo Image Press

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Актриса много лет боролась с онкологией.

В возрасте 53 лет скончалась актриса Шеннен Доэрти, известная по ролям в сериалах «Беверли-Хиллз, 90210» и «Зачарованные». Об этом сообщает издание New York Post.

Актриса много лет боролась с онкологией. В 2015 году у нее диагностировали онкологию молочной железы. Рак удалось перевести в ремиссию, однако в 2023 стало известно, что болезнь снова дала о себе знать

Как рассказала представитель Доэрти — Лесли Слоу, актрисы не стало 13 июля. Она умерла в окружении близких людей.

«В субботу, 13 июля, она проиграла битву с раком после многих лет борьбы с болезнью», — сказала Слоу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда фильма «Сияние» Шелли Дюваль умерла в Техасе.