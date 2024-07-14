Мусагалиев признался, что лето у него ассоциируется с запахом костра на пастбище

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Телеведущий поделился воспоминаниями о беззаботном детстве в родной Астраханской области.

Комик и телеведущий Азамат Мусагалиев признался, что лето ассоциируется у него с запахом костра на пастбище, который он вдыхал в детстве на своей малой родине — в Астраханской области.

«Знаете, я недавно был в Камызяке, проехал по родным местам и услышал запах такой, когда вечером налетает гнус, и чтобы он не изнурил скотину… Вы знаете, что такое скотина?.. Возле нее разжигают маленький костер, который сразу тушат, чтобы был дым. И вот запах дыма этого вечернего для меня и есть запах лета. Он меня сразу вернул в детство, в эту беззаботную, медленную, вкусную — потому что все это время у бабушки — жизнь», — поделился артист с 5-tv.ru за сценой фестиваля VK-Fest 2024 в Лужниках.

Кроме того, лето ассоциируется у Мусагалиева с днем рождения старшей дочери, который приходится на 23 июля, и с песней «Кончится лето» легендарной группы «Кино».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как комик и телеведущий Азамат Мусагалиев посмеялся над звездами, покинувшими Россию.