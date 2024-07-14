Носила в себе пять лет: невестка Валерии перенесла сложную операцию

Фото: Instagram* / lianashulginaa

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Супруга Арсения Шульгина до сих пор страдает от последствий автоаварии 2019 года.

Невестка певицы Валерии перенесла сложную операцию на руке. Ей наконец удалили титановые пластины, которые вставили после ДТП несколько лет назад. Новостью 26-летняя Лиана Шульгина поделилась в личном блоге.

Девушка опубликовала фото, на котором приходит в себя после наркоза. Также она показала прооперированную руку в бандаже и просторную больничную палату с двумя букетами цветов, видимо, от своего супруга — Арсения.

Подписчики пожелали Шульгиной скорейшего выздоровления и отметили, что даже после наркоза она прекрасно выглядит.

Невестка Валерии в 2019 году попала в серьезное ДТП, получив открытый перелом руки. Травма была настолько серьезной, что врачам пришлось прибегнуть к остеосинтезу — зафиксировать кости титановыми пластинами. Операция осложнялась тем, что у Шульгиной, как выяснилось, тонкие и хрупкие кости.

Носить пластины девушке пришлось целых пять лет. Извлечь их раньше помешала беременность Лианы, из-за которой хирургические вмешательства ей были противопоказаны.

Лиана и Арсений Шульгины поженились осенью 2020 года, а через несколько месяцев стали родителями девочки, которую назвали Селин. Звездная семья делится кадрами счастливой жизни с публикой, влюбленные не исключают, что в будущем у них будут еще дети. Молодая мама утверждает, что уже готова к пополнению.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что невестке Валерии удалили кисту диаметром десять сантиметров.

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