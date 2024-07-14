«В положении?» — Тодоренко заподозрили в третьей беременности
Регина Тодоренко спровоцировала слухи о третьей беременности
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Как отреагировала на слухи сама знаменитость? Действительно ли это так?
Телеведущая и блогер Регина Тодоренко спровоцировала слухи о третьей беременности. В своем личном блоге знаменитость опубликовала кадры, на которых поклонники заметили у нее округлившийся живот.
Тодоренко — жена певца Влада Топалова — проводит сейчас отпуск на солнечном побережье Мальдивских островов. Телеведущая поделилась видео в купальнике, в котором поклонники обратили внимание на перемены в ее фигуре.
«Регина в положении?»;
«Она беременна»;
«Поздравляем», — написали в комментариях подписчики Тодоренко.
Сама же блогер пока не заявляла о скором пополнении в семье. Регина Тодоренко и Влад Топалов уже воспитывают двух сыновей. При этом пара неоднократно признавалась, что мечтает о большой семье.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Топалов просит Тодоренко родить третьего ребенка. Желание артист подкрепляет своей возможной «скоропостижной или не очень» смертью — в таком случае у вдовы будет надежная опора из трех сыновей, уверен певец.