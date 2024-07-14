«Пытался спасти»: Джигурда высказался об алкоголизме Волочковой

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Как шоумен пытался притупить пристрастие балерины к спиртному?

Актер и шоумен Никита Джигурда признался, что хотел спасти знаменитую балерину Анастасию Волочкову от пристрастия к алкогольным напиткам. Об этом он рассказал в интервью YouTube-шоу.

«Пытался спасти, будучи обвиняемым, что именно я спаивал Волочкову», — сказал он.

Однако, по его мнению, балерине помочь «невозможно». В своем заявлении Джигурда уточнил, что его поддержка Волочковой выражалась в предложении серьезных проектов. Шоумен не скрывает, что после спектаклей они с балериной распивали вино, так как «это свято».

Утверждения о том, что его общение с Волочковой было исключительно ради пиара, Джигурда опроверг. Он подчеркнул, что видел в балерине творческого партнера. И признал, что их совместные появления всегда вызывали яркий резонанс и приковывали внимание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкова сокрушается из-за интимного скандала.