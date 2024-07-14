Фото: www.globallookpress.com / Volodymyr Tarasovukrinform

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Наши бойцы продолжают выполнять задачи спецоперации на Украине.

Российские бойцы нанесли удар по железнодорожному эшелону и технике армии Украины на станции разгрузки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В результате российские войска ликвидировали более 140 украинских боевиков и поразили дивизион зенитно-ракетного комплекса «Печора» 160-зенитной ракетной бригады ВСУ.

Вместе с тем бойцам РФ удалось уничтожить пусковую установку ЗРК IRIS-T, пять бронемашин, многофункциональную радиолокационную станцию TRML-4D, 15 автомобилей. ВСУ также понесли и другие потери в 129-ти районах проведения спецоперации.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ освободили поселок Урожайное. Бойцы осуществляют зачистку и разминирование населенного пункта.