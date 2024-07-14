Девушка пожарила сосиски на Вечном огне в Подмосковье

Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev

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Уже возбуждено уголовное дело.

В Рузе девушка пожарила сосиски на Вечном огне. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Московской области.

Бессовестную девушку сняли на камеру, а видео опубликовали в социальных сетях. Поступок героини вызвал гнев среди пользователей.

«Из видео, размещенного в соцмедиа следует, что в городе Рузе девушка, выражая явное неуважение к памятнику воинской славы, совершила его осквернение, пожарив на вечном огне сосиски», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о вандализме и реабилитации нацизма.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и участников инцидента.

Подобные инциденты происходят время от времени в разных регионах РФ. Так, например, в 2022 году в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга подростки потушили Вечный огонь с помощью снега. Оказалось, что все они являются гражданами ближнего зарубежья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как появился первый Вечный огонь в России.