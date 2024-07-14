Фото: www.globallookpress.com / Florian Gaertner/photothek.de vi

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Действия альянса указывают на отсутствие каких-либо предпосылок для переговоров.

Итоги саммита Североатлантического альянса являются угрожающими для России. В них блок показывает свое намерение оставаться врагом для РФ. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире федерального телеканала.

«Альянс демонстрирует свою решимость оставаться врагом для нас, и они напрямую это позиционируют. Альянс не склонен к какой-то гибкости по нашей основной обеспокоенности по членству Украины в НАТО», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Альянс, продолжил Песков, четко указал на будущее вступление соседней страны, тем самым продемонстрировав то, что члены блока не собираются учитывать «главную озабоченность России», которая являлась «краеугольным камнем при начале СВО». Это в том числе означает отсутствие каких-либо предпосылок для переговоров.

Кроме того, Песков заявил, что отношения России и США находятся сегодня в стадии глубокой и острой конфронтации. Пока предпосылок для выхода из этой ситуации нет, но это когда-то случится.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел саммит НАТО. В ходе этой встречи делегация Украины добивалась в Вашингтоне трех вещей: гарантий вступления в НАТО, 120 истребителей F-16 и чтобы натовское ПВО с территории Польши и Румынии закрыло западные области Украины. Но не получили ничего из этого.

Кроме того, на саммите американский лидер Джо Байден, оговорившись, назвал главу российского государства Владимира Путина президентом Украины.