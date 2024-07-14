Представляют ли угрозу для здоровья чайные пакетики-пирамидки?

Фото, видео: 5-tv.ru

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Правда ли, что такой метод заваривания чая провоцирует развитие рака?

Чайные пакетики в пирамидках не провоцируют развитие онкологии, о чем недавно заявили канадские ученые. Об этом в эксклюзивной беседе для 5-tv.ru рассказал врач-нутрициолог Сергей Длин.

По словам эксперта, зарубежные специалисты провели эксперимент недостаточно «чисто» — они нарушили целостность чайного пакетика, что могло сказаться на результате. В действительности же заваривают чай без его разреза.

По мнению канадских ученых, при заваривании пакетированного чая выделяется большое количество частиц микропластика, превышение которого грозит человеку развитием онкологических заболеваний.

«Я читал исследования уже американских специалистов, которые показали, что те методы расчета микропластика, которые использовались раньше, были некорректны», — объясняет Сергей Длин.

Нутрициолог уверен — не стоит сильно акцентировать внимание на подобных исследованиях. Кроме того, микропластик может попадать в организм человека и через другие продукты. Например, бутилированную воду.

«Достаточно легко здоровый организм должен справляться с выводом этих частиц, если желудочно-кишечный тракт работает правильным образом», — успокоил врач Сергей Длин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что чай в пакетиках может вызывать рак.