У Тимати угнали дорогую машину

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Удалось ли рэперу вернуть свой автомобиль?

В жизни предпринимателя и рэпера Тимати недавно произошла неприятная ситуация. Злоумышленники угнали его дорогой автомобиль. Об этом исполнитель рассказал в интервью сайту «Москва 24».

Инцидент произошел еще несколько месяцев назад. Тогда Тимати обратился в органы, после чего с помощью системы «Поток» все удалось разрешить буквально за час.

Злоумышленников оперативно задержали, а автомобиль вернули в целости и сохранности.

«Всем дорожным службам огромное спасибо! Спасибо за внедрение системы „Поток“. Реально час! Кому рассказываю, никто не верит», — рассказал Тимати.

Артист знаменит своей любовью к коллекционированию элитных машин. В прошлый раз он приобрел транспортное средство стоимостью около 60 миллионов рублей.

В автопарке Тимати есть еще несколько эксклюзивных моделей. Все они не стоят без дела, он ездит даже на винтажном транспортном средстве 60-х годов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что почему Тимати решил сделать паузу в своей карьере.