Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Бойцы осуществляют зачистку и разминирование населенного пункта.

Российские силы освободили населенный пункт Урожайное в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны страны.

«Подразделения группировки войск „Восток“ в результате успешных действий овладели населенным пунктом Урожайное Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас бойцы осуществляют зачистку и разминирование населенного пункта.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, как ВС РФ подняли флаг в центре села Урожайное в ДНР.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.