«Вкусил юношеское отцовство»: Дима Билан рассказал о своем детстве

Фото, видео: Карпухин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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В 14 лет артист гонял не на велосипеде со сверстниками, а бегал за молочной продукцией для сестры. Какие еще у него были обязанности?

Заслуженный артист РФ Дима Билан с юных лет познал прелести отцовства. В подростковом возрасте он нянчился со своей младшей сестренкой Еленой. Об этом певец рассказал 5-tv.ru на фестивале VK-Fest 2024, который прошел в Лужниках.

«Я в большом ответе за свою семью, у меня две сестры. Одна младше на 14 лет. Я вкусил в 14 лет юношеское отцовство. Потому что я занимался тем, чтобы ездить в СОБЕС, тогда это называлось, брать молочную продукцию», — вспоминал артист.

В те времена он немного стеснялся этого, поэтому всякий раз перебарывал себя. Ведь для парня в его возрасте было стыдно попадаться перед сверстниками и друзьями, когда он едет на велосипеде получать молочку для ребенка.

«Но я это все пережил, я это все понял. Я нянчил ее с первого месяца, с первой недели, вот. У меня было много ответственности, у меня много родственников. Я очень социально-нужный человек», — ответил Билан.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Дима Билан пока не задумывается над созданием собственной семьи.