«Как под копирку»: Фицо сравнил покушение на него с нападением на Трампа

Премьер Словакии Фицо увидел схожесть в покушениях на себя и на Трампа

Фото: www.globallookpress.com / News Agency of the Slovak Republ

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В словацкого политика выстрелили в мае, он пошел на поправку быстрее, чем ожидалось. Теперь же пытались посягнуть на жизнь кандидата в президенты США.

Политические оппоненты кандидата в президенты США Дональда Трампа пытаются его «закрыть», а в случае неудачи кто-то из них берется за оружие. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Он на странице в соцсетях подчеркнул, что сценарии покушений на него и Трампа похожи.

«Сценарий как под копирку. Политические оппоненты Трампа пытаются его закрыть, а когда им это не удается, то они лишь подстрекают общество, пока какой-то бедняга не берется за оружие», — написал Фицо.

Словацкий премьер выразил уверенность, что после совершенного покушения неминуемо последуют речи о важности примирения, спокойствия и прощения политических оппонентов, которые пострадали в ходе актов насилия.

Следует отметить, что подобные заявления уже прозвучали от действующего президента Штатов Джо Байдена. В частности, он призвал всех осудить стрельбу. При этом отметил: есть только мнение, но фактов для того, чтобы говорить о покушении на Трампа, у него нет. По словам Байдена, в США «нет места подобному насилию».

Покушение на премьера Словакии Фицо

Нападение на Роберта Фицо произошло 15 мая. После заседания кабмина политик вышел к гражданам, чтобы их поприветствовать.

В это время 71-летний житель города Левице Юрай Цинтула приблизился к премьеру и выстрелил в него несколько раз. Фицо был ранен в грудь, живот и конечности, пострадали внутренние органы, у премьера открылось брюшное кровоизлияние. Главу правительства экстренно госпитализировали в больницу.

После медики сообщали, что несмотря на тяжелое состояние премьера Словакии, он пошел на поправку уже 24 мая. Через примерно неделю, 31 мая Фицо перевели на домашнее лечение.

Стрельба в кандидата в президенты США Трампа

Покушение на жизнь Дональда Трампа произошло вечером 13 июля во время его митинга в городе Батлер, штат Пенсильвания. Молодой парень несколько раз выстрелил в сторону сцены, где выступал политик. Тогда Трамп прервал речь, пригнулся и схватился за ухо. В этот же момент к нему кинулись телохранители и представители спецслужб, окружили политика, увели с трибуны и увезли в машине в медучреждение.

С Трампом все в порядке. Как позднее заявил его сын, политик продолжит бороться за «свободную Америку». Однако же в результате происшествия погиб один из зрителей митинга, а еще два человека получили серьезные травмы. Самого стрелявшего нейтрализовали. Подробнее об инциденте читайте в нашем материале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с чьей помощью Украина готовила покушение на Владимира Путина. Прежде в Киеве заявили о провальной попытке посягнуть на жизнь главы государства РФ.