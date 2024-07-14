Виновата пушистая няня: дочь Ольги Орловой получила травму

Фото: Instagram* / olgaorlova1311

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Наследница знаменитости набила себе шишку на лбу. Но каким образом?

Маленькая дочь певицы и телеведущей Ольги Орловой получила травму. В произошедшем артистка обвиняет одного своего домашнего питомца.

У бывшей солистки группы «Блестящие» много животных, одна из которых собака по кличке Дина. Утром та находилась рядом с ее дочерью. Когда Орлова ненадолго отвлеклась, девочка каким-то образом успела удариться, из-за чего у нее возникла небольшая шишка на голове.

В личном блоге артистка, шутя, обвинила в этом Дину, мол, хвостатая няня не досмотрела за ребенком.

У исполнительницы четыре собаки и кошка, всех она забрала из приюта или подобрала на улице. Орлова неоднократно старается освещать проблему бездомных животных, которым, к слову, всячески помогает.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что телеведущая и певица Ольга Орлова собирается подать в суд на блогера Антон S за клевету.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ