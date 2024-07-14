Передышки не будет: москвичам пообещали очередную жаркую неделю

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Погода продолжает испытывать нас на прочность.

Новая рабочая неделя в Москве будет такой же жаркой, как в предыдущие дни. Об этом сообщается на сайте «Метеовести».

«Она (погода. — Прим. ред.) по-прежнему будет очень теплой, с температурой в дневные часы +25 — +30 градусов», — говорится в сообщении.

Также на неделе возможны кратковременные дожди и грозы.

В понедельник и вторник, 15 и 16 июля соответственно, в столице ожидается переменная облачность, до + 31 градуса. В среду, 17 июля, воздух прогреется до +32 градусов. А в четверг, 18 июля, будет небольшая передышка, в некоторых районах Москвы ожидается дождь.

В пятницу, 19 июля, зной спадет и температура будет варьироваться от + 2 до +27 градусов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что возникновение смерчеопасных ситуаций в Москве нельзя исключать. Подобные природные явления нехарактерны для европейской части России, но из-за потепления климата вероятность их возникновения возрастает.