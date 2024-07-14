«Это останется во мне»: SHAMAN о своих комплексах
SHAMAN признался, что ничего в себе не менял на волне популярности
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина; 5-tv.ru
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Всем известно, кем является исполнитель сейчас. Однако мало кто знает, каким он был до популярности.
Автор и исполнитель Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, не считает нужным рассказывать о своих комплексах и делиться тем, каким он был до популярности. Об этом он сообщил на фестивале VK-Fest 2024, который прошел в Лужниках.
«Да пусть это на самом деле останется во мне, потому что я не думаю, что нужно грузить людей какими-то моментами, что было там в моей жизни до и так далее», — отметил Дронов.
По его мнению, людям стоит просто слушать его музыку и видеть его таким, каким он есть сейчас.
«На самом деле, в себе ничего не менял, я просто действительно одержимо и упорно шел к своей цели, чтобы поделиться и подарить свое творчество людям. Вот и все», — подчеркнул он.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что SHAMAN планирует «ответить» на блокировку своего YouTube-канала. Он намеревается громко заявить о себе.