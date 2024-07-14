Фото: © РИА Новости / Кокорев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Актеру стало плохо утром 13 июля.

Народного артиста РФ Андрея Мартынова госпитализировали в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По данным нашего собеседника, 78-летнему актеру стало плохо еще утром 13 июля. Он жаловался на боли в сердце и проблемы с дыханием.

По предварительным данным, у Андрея Мартынова осложненный отеком легких гипертонический криз.

Артист уже попадал в больницу из-за проблем со здоровьем. Прежде это произошло в мае 2023 года.

Андрей Мартынов приобрел широкую популярность после роли старшины Федота Васкова в экранизации повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие».

Он известен не только как актер театра и кино, он также занимался дубляжом множества иностранных фильмов. Среди них — «Крестный отец», «Список Шиндлера», «Сонная лощина», «Двенадцать друзей Оушена» и другие.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что звезда фильма «Диверсанта» Алексей Бардуков попал в больницу с ботулизмом.