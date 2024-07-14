Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Как в попытке получить красивый оттенок кожи не убить свое здоровье?

Летом люди проводят время на пляже, чтобы получить красивый оттенок кожи. Как правильно загорать, чтобы солнечные лучи нанесли меньший вред здоровью — рассказала дерматолог Сабина Байрамова в беседе с порталом «Доктор Питер».

Так, эксперт порекомендовала контролировать время пребывания на пляже. Длительное нахождение в этом месте — стресс для кожи. Человек рискует получить болезненные ожоги.

Байрамова отметила, что выбираться на пляж стоит только в определенные часы — либо до десяти часов утра, либо после 16:00, когда солнце наименее «агрессивно».

Важным атрибутом пляжного отдыха является солнцезащитный крем. Особенно это необходимо тем, у кого еще нет никого загара. SPF-крем должен быть от 30+. Средство нужно нанести на кожу за 15-20 минут до выхода на улицу. Нанести крем заново следует после купания или обильного потоотделения.

Кроме того, если появилось недомогание, например, головокружение, тошнота, повышение температуры, головная боль или озноб, то это повод немедленно уйти в тень. Стоит также поступить, если кожа покраснела, а у родинок изменился цвет или размер.

Во время загара важно не забывать поддерживать водный баланс организма. Это должна быть простая вода, без газов и не слишком холодная. Кроме того, дерматолог посоветовала, после пляжа нанести увлажняющий крем на тело, чтобы избежать морщин, ожогов или покраснения. А во время душа необходимо использовать мягкие уходовые средства.

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