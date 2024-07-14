«Никаких плясок»: Татьяна Брухунова поделилась методом воспитания детей

Татьяна Брухунова с малых лет приучает сына и дочь к самостоятельности.

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Супруга Евгения Петросяна рассказала, как ей удается совмещать материнство с работой и отдыхом.

Жена народного артиста РСФСР Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова — с малых лет приучает детей к самостоятельности. Об их жестком графике она рассказала в своем личном блоге.

«Так сложилось, что и Ваган, и Матильда с раннего возраста часто занимают себя сами. К тому же, я никогда (их. — Прим. ред.) не укачивала. Никаких „плясок с бубнами“. Жесткий режим — баланс времени. К примеру, сейчас Матильда занимается самостоятельно, сидя в кресле играет с карточками и прорезывателем», — написала супруга юмориста.

По словам Брухуновой, ребенок всегда находится в ее поле зрения, но она дает детям личное пространство и время, которые необходимы любому человеку вне зависимости от возраста.

Многие поклонники удивляются, как у матери двоих детей, которая еще и работает, успевает активно вести социальные сети.

Брухунова ответила, что у нее много ежедневных дел, о которых она никогда не рассказывает, а личный блог — это малая часть того, как проходят ее будни.

Ранее, писал 5-tv.ru, Брухунова честно прокомментировала слухи о своей третьей беременности.