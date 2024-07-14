«Луна в свободном уходе»: как лучше провести 14 июля

Фото: 5-tv.ru

Какими делами не стоит себя нагружать в воскресенье?

Астролог Василиса Володина рассказала, с каким настроем лучше встретить это воскресенье — 14 июля. В своем Telegram-канале эксперт отметила, что эта неделя выдалась особенно тяжелой, поэтому лучше ничего серьезного не делать и провести время до вечера в полном спокойствии.

«Луна в свободном уходе до 18:00, так что отдыхаем. Не строим масштабных планов на это воскресенье, не рвемся в бой, плывем по течению», — написала астролог.

Единственное, чем можно сегодня себя нагрузить, это подготовкой к следующей неделе, домашними хлопотами. Например, постирать, погладить белье и приготовить еду.

Вечером, после 18:00, Луна будет в напряженном аспекте к Венере. Володина предупредила, что в это время уже придется заниматься бытовыми делами через «не хочу».

Ранее 5-tv.ru рассказывал гороскоп на 14 июля для всех знаков зодиака. Какой совет подготовили звезды?