«Случились кое-какие ситуации»: Дима Билан о своих попытках создать семью

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Певец до сих пор так и не обзавелся супругой и наследниками. Собирается ли он что-то менять?

Заслуженный артист РФ Дима Билан пока не задумывается над созданием собственной семьи. Об этом певец рассказал на фестивале VK-Fest 2024, который прошел в Лужниках.

«Да, я создавал семью, вот. У меня случились кое-какие в жизни ситуации. И я пока об этом не думаю», — ответил артист.

По его словам, у каждого человека разный опыт в попытке создать свою ячейку общества — как удачный, так и не очень. К сожалению, Диму Билана коснулся второй вариант.

В свои 42 года артист не был женат и не стал отцом. Однако однажды у него был шанс, который обернулся трагедией. Тогда артист встречался с одной девушкой, которая забеременела от него. Пара ждала двойню. Это был радостный период для певца. Он рассказывал своим друзьям, что у него будут дети, но потом у девушки произошел выкидыш. Повторная попытка забеременеть также не увенчалась успехом.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дима Билан уверен, что на нем висит «венец безбрачия».