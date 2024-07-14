Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

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Новый предмет станет обязательным, как математика и украинский язык.

Боевиков группировки «Азов»* в Незалежной привлекут к обновлению школьного предмета «Защита Украины». В частности, они будут готовить тренеров в сфере теории военного управления по стандартам Североатлантического альянса. Об этом передает Telegram-канал украинского издания «Зеркало недели».

«Задача тренеров — оживить устаревшую программу курса и сделать его интересным и полезным для школьников», — говорится в публикации.

Украинский закон № 11092 гласит, что дисциплина «Защита Украины» приравнивается по необходимости изучения к математике и украинскому языку. Прежде об этом заявлял председатель подкомитета внешкольного образования комитета Верховной рады по вопросам образования, науки и инновации Роман Грищук.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена президента** Украины Владимира Зеленского Елена крепко взялась за украинских детей. Так, в Незалежной собираются ввести в школах «уроки счастья», они начнутся уже в сентябре этого года.

Проводимые под руководством Зеленской уроки в школах будут направлены на построение отношений с людьми, развитие творчества, обучению жизненным ценностям, сохранение ментального здоровья и другим навыкам. Математика и биология, видимо, уходят на второй план.

* — признан террористической организацией и запрещен в России

** — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.