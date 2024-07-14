«Мне некомфортно»: Евгения Медведева устроила скандал на съемках шоу
Медведева возмутилась попыткам экстрасенсов прикоснуться к ней
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
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Что не устроило фигуристку?
Фигуристка Евгения Медведева призналась, что совсем не любит, когда к ней без ее разрешения прикасаются незнакомые люди. Об этом спортсменка рассказала во время съемок мистического шоу на федеральном канале.
Сложность испытания для экстрасенсов заключалась в том, что они не видели саму фигуристку. Им предстояло при помощи невидимых сил распознать личность человека.
Сама спортсменка пришла на проект скептически настроенной. Однако в ходе съемок людям с паранормальными способностями удалось ее удивить. Тогда Медведева поинтересовалась у них, чем ей лучше всего заняться, чтобы заработать на квартиру в Петербурге. В этот момент один из экстрасенсов прикоснулся к знаменитости, чтобы считать нужную информацию. Реакция фигуристки не заставила себя долго ждать. И, стоит сказать, удивила многих.
«Я абсолютно не тактильный человек! Я не могу, мне некомфортно! Мало того, что мне некомфортно само прикосновение от нового человека, а от мужчины так вообще!» — призналась фигуристка.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что связывает Евгению Медведеву и сына Ильи Авербуха.