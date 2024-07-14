«Синяки на животе от уколов»: как певица Нюша восстанавливала фигуру после родов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Рождение ребенка для артистки, как и для многих женщин, не прошло бесследно.

Певица Нюша после вторых родов долгое время не могла вернуть себе прежнюю фигуру, но потом нашла все же действенный способ. Но какой именно?

«Я делала акупунктуры, чтобы поддержать свое здоровье. У меня оставались растяжки на животе. Я в течение года работаю над этим. Синяки на животе от уколов. Я прокалывала препарат, который в течение года взращивает новый слой коллагена в теле», — призналась знаменитость на Youtube-шоу.

По словам Нюши, решится на все эти процедуры и на само похудение в целом было не так просто, поэтому перед этим артистка проработала свои страхи с психологом.

«Выглядит это для многих женщин достаточно быстро. Раз и я уже постройнела, вернулась в форму. Но я стараюсь делиться со своей аудиторией, что там за кадром много чего происходит. И это и психологическая, ментальная работа», — добавила она.

Также певица Нюша решила наладить питание. Она не питалась лишь одними фруктами с овощами и паровыми котлетами, а прибегла к методу очищения травами.

Певица Нюша впервые стала мамой в 2018 году. Тогда на свет появилась девочка, которую назвали Серафимой-Симбой. В 2022 году артистка родила сына, которого назвала Сафроном.

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